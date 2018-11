Il Mattino: "Lotteria Champions. Napoli passa in 7 casi su 9"

“Lotteria Champions”. Il Mattino, in taglio alto della prima pagina odierna, definisce così il quadro del Napoli: “passa in sette casi su nove”, evidenzia il quotidiano. In effetti, dopo i risultati della quinta giornata di Champions League, gli scenari per i partenopei sono davvero tanti. Di mezzo, però, c’è il complicato campo di Anfield.