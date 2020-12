Il Mattino: "Lozano e Petagna, panchina d'oro"

L'edizione odierna de Il Mattino pone in prima pagina la vittoria ottenuta dal Napoli in rimonta ieri pomeriggio contro la Sampdoria: "Lozano e Petagna, panchina d'oro". Gli azzurri prima subiscono la partenza a razzo dei blucerchiati, che passano in vantaggio con Jankto e sfiorano la rete del raddoppio in un paio di occasioni, poi nella ripresa cambiano volto con gli ingressi di Lozano e Petagna. Il messicano prima pareggia di testa su assist di Mertens, poi regala a Petagna il pallone del definitivo 2 a 1. Tre punti e rincorsa al Milan che prosegue.