Il Mattino: "Lozano in azzurro, 42 milioni al PSV"

© foto di stefano tedeschi

La prima pagina de Il Mattino oggi in edicola titola: "Lozano in azzurro, 42 milioni al PSV". E' stato finalmente trovato l'accordo per l'arrivo del messicano alla corte di Carlo Ancelotti, con gli azzurri che verseranno 42 milioni nelle casse degli olandesi del PSV Eindhoven. Manca solo la firma del giocatore, attesa a giorni. Siamo dunque ai dettagli, per una trattativa che ha tenuto banco fin dalle prima battute del calciomercato. Ora l'assalto ad Icardi, con il Napoli pronto a presentare un'offerta da 40 milioni all'Inter.