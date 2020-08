Il Mattino: "Maksimovic-Roma, il jolly è Under"

L'edizione odierna de Il Mattino apre la sezione sportiva con il mercato del Napoli, titolando: "Maksimovic-Roma, il jolly è Under". Nikola Maksimovic ha dimostrato di poter essere a tutti gli effetti il partner ideale per Koulibaly e un titolare di assoluta affidabilità. È per questo che il serbo ha deciso di alzare la posta chiedendo un ritocco di ingaggio in vista della scadenza del contratto nel giugno 2021. Al momento le parti sono ancora distanti e per questo motivo non è da escludersi una cessione di Maksimovic già in questa sessione di mercato. Di questa frizione tra il club azzurro e il giocatore vorrebbe approfittare la Roma che dopo il cambio di proprietà e il passaggio da Pallotta a Friedkin è pronta a fare importanti investimenti sul mercato. Con il Napoli c'erano stati già dei contatti nelle prime settimane si luglio, quando gli azzurri avevano chiesto informazioni su Under e la Roma aveva replicato chiedendo notizie di Milik. Rispetto a quei tempi sono cambiate le carte in tavola.