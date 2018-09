© foto di www.imagephotoagency.it

Diversi cambi in ponte per la Nazionale italiana di Roberto Mancini, col ct pronto a rivoluzionare l'undici rispetto a quanto visto contro la Polonia a Bologna per provare a vincere la prima gara, stavolta al cospetto del Portogallo, privo di CR7. Stando al Mattino saranno numerosi i cambi in formazione.