Il Mattino: "Manolas-Napoli finalmente l'ok"

© foto di Mattia Verdorale

"Manolas-Napoli finalmente l'ok". Questo il titolo a pagina 14 dell'odierna edizione de Il Mattino riguardante il primo colpo dei partenopei che ieri hanno ufficializzato Kostas Manolas: "Lunga trattativa ieri a Montecarlo perfezionata l'intesa con il difensore. Accordo tra i club a trentasei milioni; il difensore al Napoli per cinque anni". A pagina 15 invece il quotidiano analizza l'attacco partenopeo: "Un super-attacco, ecco il piano Ancelotti". Il tecnico vuole dar corpo al suo 4-3-2-1 tra gioco offensivo e verticalizzazioni: "C'è ancora il nodo Insigne ma saranno tante le alternative nel ruolo per il tecnico". Intanto Mendes ha dato il via libera per James Rodriguez e anche Lozano è molto vicino agli azzurri.

Spazio anche allo spagnolo Fabian Ruiz che ieri sera grazie anche ad un suo gol ha portato la Spagna U21 sul tetto d'Europa. La Roja è campione dell'Europeo U21 avendo battuto la Germania in finale 2-1: "Ruzi-gol trascina la Spagna U21: nominato anche miglior giocatore del torneo".