Il Mattino, medici francesi: "Virus, test in Africa". E finiscono nel mirino di Drogba

"Virus, test in Africa". Queste le parole utilizzate da alcuni medici francesi che finiscono nel mirino di Didier Drogba. Come si legge a pagina 16 de Il Mattino nella sua edizione odierna, l'ex Chelsea, insieme ad Eto'o si è letteralmente scagliato contro chi proponeva sperimentazioni in Africa perché non ci sono mascherine e rianimatori: "Non siamo cavie, queste parole sono insopportabili, siete dei figli di p...".