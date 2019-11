© foto di stefano tedeschi

Dries Mertens e Josè Callejon potrebbero essere tra i primi a lasciare Napoli, così Il Mattino oggi in edicola titola: "Mertens e Callejon, addii sempre più vicini". L'Inter potrebbe essere una delle possibili destinazioni per Mertens che è a scadenza a giugno 2020 e da gennaio potrà svincolarsi a parametro zero. Un'opzione da tenere presente per la prossima stagione, visto che il belga non ha mai mostrato un particolare entusiasmo per la destinazione cinese. Il rinnovo con il Napoli non si è concretizzato e adesso l'addio di Dries appare sempre più vicino. Stesso discorso per Callejon che invece ha maggiori possibilità di trasferirsi in Cina: anche lo spagnolo non ha rinnovato con il club azzurro e il suo futuro ormai appare lontano da Napoli.