Il Mattino: "Mertens il mago del gol che incanta ancora"

Nelle pagine interne de Il Mattino troviamo il titolo: "Mertens il mago del gol che incanta ancora". Il gol della Sardegna Arena è solo l'ultima perla di una collana che oramai inizia a farsi pesante (e preziosa) per davvero. La prova del nove, per uno che 9 - questa volta inteso come numero di posizione in campo - lo è diventato quasi per caso, quando Sarri lo ha reinventato attaccante centrale per necessità dopo il ko di Milik. Contro il Cagliari ha realizzato la rete decisiva per regalare i tre punti al Napoli, confermando di essere tornato in forma come nei tempi d'oro.