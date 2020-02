vedi letture

Il Mattino: "Mertens, Insigne, Callejon tre piccoletti per la Coppa"

"Mertens, Insigne, Callejon tre piccoletti per la Coppa". Questo il titolo in prima pagina in taglio basso che Il Mattino dedica alla gara di stasera tra Inter e Napoli valida per la semifinale di andata di Coppa Italia: "Mertens torna centravanti. Gattuso lo aveva anticipato nel post partita contro il Lecce («Per me Dries è un 9») e effettuerà la mossa già stasera per la semifinale di andata di coppa Italia con l'Inter: al Meazza il belga giocherà da punta centrale nel tridente leggero con Callejon e Insigne esterni. Un ritorno al passato, quindi, a quello che era lo schieramento classico dei «piccoletti» con Sarri. La vittoria aprirebbe le porte dell'Europa League".