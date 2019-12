Il Mattino: "Messi, ancora lui. E CR7 diserta"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Mattino titola anche sul Pallone d'Oro: "Messi, ancora lui. E CR7 diserta". Leo Messi è il calciatore più forte del mondo. In molti lo pensano e chi non lo pensa mette comunque l'argentino sul secondo gradino del podio, dietro Cristiano Ronaldo. Non servono concorsi o premi per stabilire ciò che è chiaro in questa epoca calcistica, baciata dalla fortuna di potere vedere in azione due autentici fuoriclasse. A Messi, dunque, è bastato vincere la Liga con il Barça per avere la meglio sulla concorrenza. E Cristiano Ronaldo? L'anno scorso secondo alle spalle del suo ex compagno di squadra nelle Merengues, stavolta è finito al terzo posto. Poco, a quanto pare, è valso lo scudetto vinto con la Juventus dal portoghese, che ha puntualmente disertato la cerimonia parigina.