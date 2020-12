Il Mattino: "Milik, Maksimovic, Hysaj e Llorente, le quattro spine in casa Napoli"

Il mercato va ad aprirsi tra qualche giorno e in casa Napoli tengono banco alcune questioni spinose che dovranno essere risolte prima di pensare ad operazioni in ingresso. Il Mattino titola: "Milik, Maksimovic, Hysaj e Llorente, le quattro spine in casa Napoli". Quattro situazioni differenti tra loro, ma che dovrebbero portare alla stessa soluzione: la cessione a gennaio. I due difensori sono a scadenza e nessuno dei due ha voluto accettare le condizioni per il rinnovo, la situazione di Milik è nota, fuori rosa ed in cerca di sistemazione, mentre l'attaccante spagnolo finora ha collezionato una manciata di minuti in campo.