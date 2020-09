Il Mattino: "Milik, triste finale ma lasciarlo in tribuna è una sconfitta per tutti"

Si avvia verso un braccio di ferro la vicenda fra il Napoli e Arkadiusz Milik. L'attaccante ha dichiarato di voler restare fino al termine del proprio contratto, in scadenza nel 2021, ma non rientra più nei piani del tecnico Gattuso. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino: "Milik, triste finale ma lasciarlo in tribuna è una sconfitta per tutti".