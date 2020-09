Il Mattino: "Milik, Veretout e KK: le tre mosse del Napoli"

Il Mattino oggi in edicola apre la sezione sportiva titolando: "Milik, Veretout e KK: le tre mosse del Napoli". Milik alla Roma, Koulibaly al Manchester City e infine l'assalto a Veretout (e a Sokratis) per chiudere il cerchio. Il mercato non è ancora al suo rush finale, ma è evidente che De Laurentiis fissa i suoi obiettivi da qui al 5 ottobre. Nel quartier generale del City c'è un clima di fiduciosa attesa. Nessuna dichiarazione, profilo bassissimo, ma sono tante le aspettative sul fronte di Koulibaly. Il Napoli continua ancora a non dare una risposta, eppure in Inghilterra aspettano un dietrofront di De Laurentiis dopo il clamoroso no a 60 milioni dell'altra settimana.