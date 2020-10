Il Mattino: "Mostruosi. Napoli show. Travolta la capolista Atalanta"

"Mostruosi. Napoli show. Travolta la capolista Atalanta". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino. Il Napoli di Gennaro Gattuso ha superato nettamente l'Atalanta al San Paolo imponendosi per 4-1 nell'anticipo delle ore 15. Grande prestazione per i partenopei che salgono a 8 punti in classifica.