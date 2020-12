Il Mattino: "Murales sulla storia del Napoli. C'è De Laurentiis ma non Ferlaino"

vedi letture

Oggi alle dodici, alla stazione Mostra Cumana di Fuorigrotta, verrà scoperto il megamurales di 300 metri quadrati raffigurante i 94 di storia del Napoli. "Sarà un'inaugurazione non senza polemiche", assicura Il Mattino, per via di un'esclusione eccellente tra i protagonisti dell'opera: "Corrado Ferlaino. Traspare amarezza dalle parole pronunciate dall'ingegnere, raggiunto telefonicamente, anche se preferisce rimandare ogni commento ad una riflessione più ampia, magari in un prossimo futuro". Il patron degli scudetti ha dichiarato: "Se ne sono accorti in molti che non ci sono, ma non mi va di aggiungere altro, preferisco non parlare".