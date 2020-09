Il Mattino: "Napoli, 80 milioni in panchina"

Il Napoli si prepara a debuttare in campionato. La squadra di Gennaro Gattuso scenderà in campo a Parma contro i gialloblu di Liverani. Il tecnico partenopeo dovrebbe preferire Mertens al neo acquisto Osimhen. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino: "Napoli, 80 milioni in panchina".