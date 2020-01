© foto di stefano tedeschi

Tra campionato e Coppa Italia è sempre tempo di calciomercato. Così l'edizione odierna de Il Mattino titola: "Napoli, assalto a Boga". Dopo Lobotka e Demme, e con Rrahmani in chiusura, il Napoli pensa all'attacco, ed i nomi caldi sono quelli di Boga e Berardi. I due attaccanti del Sassuolo sono due degli obiettivi per giugno, una doppia operazione da 50 milioni, visto che la valutazione di Berardi è più o meno di 30 milioni e quella di Boga di 20. Tutti e due sono profili seguiti già da tempo dal Napoli, due esterni che tra l'altro potrebbero andare molto bene per il 4-3-3 di Sassuolo. Due idee al momento che potrebbero trasformarsi in trattative vere e proprie in estate, soprattutto se il Napoli dovesse perdere sia Callejon che Mertens.