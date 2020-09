Il Mattino: "Napoli, avanti tutta: contro il Genoa Osimhen con Mertens"

"Napoli, avanti tutta: contro il Genoa Osimhen con Mertens". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de Il Mattino in riferimento al Napoli: "Sa aspettare, capisce, non ha fretta. E di finire in panchina un'altra volta, in attesa che scocchi il suo momento, non sarebbe un dramma. Ma domenica Osimhen giocherà dal primo minuto. Gattuso deciderà con calma, dopo averne parlato anche con il suo inseparabile braccio destro, Gigi Riccio, ma contro il Genoa scocca l'ora dell'esordio da titolare per mister 80 milioni".