Il Mattino: "Napoli, avanti tutta per James Rodriguez"

Prima pagina de Il Mattino che titola sul calciomercato del Napoli, ponendo in taglio: "Napoli, avanti tutta per James Rodriguez. Ma è duello con il Real". Per il colombiano sono sparite tutte le altre pretendenti ed il Napoli insiste per averlo in prestito, arrivando al braccio di ferro con il club di Madrid. Gli azzurri sono forti della volontà del giocatore di sposare la causa napoletana, ma il presidente De Laurentiis non si smuove dal prestito secco, senza vincoli sul futuro: ora la palla passa al Real che dovrà decidere se cadere sotto le pressioni del Napoli o se tenersi il colombiano.