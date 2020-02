vedi letture

Il Mattino: "Napoli-Barcellona: Messi non sarà mai come Maradona"

"Napoli-Barcellona: Messi non sarà mai come Maradona". Questo il titolo che Il Mattino dedica al prossimo impegno dei partenopei in prima pagina e in taglio alto: " Il mito di Maradona non si ferma a Napoli e questo stupisce perché egli ha smesso seriamente di giocare agli inizi degli anni 90. Peraltro, la sua carriera da tecnico è stata modesta: fallì al Mondiale 2010 in Sudafrica, dove fu l'allenatore del giovane Messi nella Seleccion, e attualmente dirige il Gimnasia, piccola squadra del campionato argentino. Eppure, Diego è Diego. Stella di Napoli".