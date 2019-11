Il Mattino: "Napoli, centrocampo blindato"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul centrocampo del Napoli, titolando: "Centrocampo blindato. Il Napoli cambia pelle". Un accorgimento è legato all'aggiunta di un centrocampista per rendere la formazione più equilibrata e compatta, una squadra cioè con tre centrocampisti e con il conseguente 4-3-3 in fase offensiva, soluzione sperimentata quest'anno solo nella trasferta contro il Torino. Si va in questa direzione per ritrovare maggiore compattezza dal punto di vista tattico e per ritrovare in campo una squadra più corta come nelle migliori partite di quest'anno, una su tutte quella in casa di Champions League contro il Liverpool.