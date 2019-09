© foto di stefano tedeschi

Sette reti subite in due partite hanno di certo fatto suonare l'allarme in casa Napoli. Ed Il Mattino oggi in edicola titola: "Napoli colabrodo, è allarme". Tanti gli errori della retroguardia partenopea, sia di reparto che individuali. Poca copertura da parte del centrocampo e così avanzano i primi dubbi sul nuovo sistema di gioco organizzato da Carlo Ancelotti: il 4-2-3-1 vede gli azzurri troppo sbilanciati in avanti.