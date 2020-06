Il Mattino: "Napoli, colpi da 24 milioni"

"Napoli, colpi da 24 milioni", titola l'edizione odierna de Il Mattino. Primo appuntamento la coppa Italia, poi la rincorsa in campionato alla zona Champions League: il Napoli riparte già a mille con partite subito decisive. Alla ripresa il ritorno della semifinale contro l'Inter il 13 giugno e il 17 l'eventuale finale all'Olimpico di Roma contro la vincente tra Juve e Milan. Poi la rincorsa Champions in campionato. Al Napoli, se riuscisse a centrare l'accoppiata Coppa Italia-qualificazione in Champions League, varrebbe almeno 23.85 milioni (8.6 dalla vittoria della coppa Italia e per la partecipazione alla finale di supercoppa in Arabia Saudita e 15.25 dalla partecipazione alla fase a gironi della Champions League) ma a questo andrebbero aggiunti i soldi ricavati per il ranking storico e il market pool.