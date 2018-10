Il Mattino: "Napoli, condizione top. Il turnover arma in più"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Complice la sosta per le Nazionali Il Mattino propone quest'oggi sulle sue pagine sportive un'analisi della prima parte di stagione del club di Carlo Ancelotti. "Napoli, condizione top. Il turnover arma in più" titola il quotidiano partenopeo che poi scrive: "Manca ancora il cinismo della Juventus di Allegri, attaccanti e centrocampisti sbagliano sotto rete. Da migliorare il rendimento nelle gare in trasferta dopo i due ko in campionato e il pari di Belgrado".