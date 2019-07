Il Mattino, Napoli: "DeLa boccia Icardi e avvisa il Real Madrid"

© foto di Alessio Del Lungo

"DeLa boccia Icardi e avvisa il Real Madrid". Questo il titolo che utilizza Il Mattino nel taglio alto della propria prima pagina con le parole del presidente del Napoli: "Per James richieste folli". A pagina 22 viene approfondita la tematica dove si spiega come De Laurentiis si sia sfogato dicendo che il Napoli non accetterà le ingiuste richieste delle merengues. L'interista invece non è nei piani degli azzurro visto anche che Rodrigo non sarebbe del tutto sfumato.