Il Mattino: "Napoli, è allarme per il Barcellona"

"Napoli, è allarme per il Barcellona". Il Mattino, all'interno della propria sezione sportiva, pone l'accento sui nodi da sciogliere in casa azzurra in vista dell'importantissima sfida di Champions. Squadra in calo fisico e leziosa, troppi gol subiti e tanta imprecisione in attacco. Dopo la buona prova contro il Milan, la squadra di Gattuso ha fatto registrare un passo indietro anche sul piano mentale.