"Napoli, facciamoci del male: la difesa tradisce ancora". Il Mattino titola così, già in prima pagina, all'indomani dell'amara sconfitta degli azzurri in casa della Lazio. 1-0 il risultato finale del match, con un errore proprio del portiere David Ospina che allo scadere ha permesso a Immobile di segnare il gol partita e, di conseguenza, anche la seconda sconfitta consecutiva per la truppa di mister Gattuso.