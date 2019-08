© foto di Mattia Verdorale

"Napoli, frenata per Lozano". Questo il titolo a pagina 19 che Il Mattino dedica al mercato in entrata dei partenopei su uno dei gli obiettivi primari del presidente De Laurentiis: "Il manager del messicano gioca al rialzo con l'ingaggio e la trattativa torna ancora pericolosamente in stand by. Gelo con il Real Madrid per James: ADL vuole il colombiano in prestito senza obbligo di riscatto".

Il peggiore - "Incognita Milik". Spazio a pagina 18 all'attaccante polacco del Napoli Arkadiusz Milik: "Il centravanti è stato l'unica nota stonata a Marsiglia: è apparso fuori condizione. Il preparatore atletico Sinatti: "Arek ha bisogno di lavorare sull'intensità".