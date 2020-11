Il Mattino: "Napoli, Gattuso ne cambia 7, a Bologna è la prova verità"

Tanto turnover per Gennaro Gattuso. Dopo la vittoria in rimonta contro il Rijeka in Europa League, il Napoli scenderà in campo alle 18 al "Dall'Ara" contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino: "Napoli, Gattuso ne cambia 7, a Bologna è la prova verità".