Il Mattino: "Napoli, Gattuso ordina il ritiro ma è schiarita sugli stipendi"

"Napoli, Gattuso ordina il ritiro ma è schiarita sugli stipendi" scrive Il Mattino in prima pagina quest'oggi. Spazio alle ultime vicende in casa azzurra. Squadra in ritiro prima del Rijeka: stasera squadra in albergo per il match di Europa League. Intanto c'è una schiarita sul fronte stipendi: il club regolarizzerà i pagamenti entro le scadenze previste.