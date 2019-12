© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Mattino titola in prima pagina: "Gattuso, tutto su Insigne". Insigne, adesso o mai più. Non ci ha messo tanto, Gattuso, per fargli capire che le chiavi del gioco e del futuro sono nelle sue mani. Lorenzo ha risposto presente: lo ha fatto in maniera plateale, tra i pochi della squadra a prendere la parola nelle prime riunioni in cui Rino ha mostrato a tutti i motivi di quel soprannome «Ringhio». E allora il capitano ha replicato alle incitazioni del nuovo tecnico. «Non abbiamo alibi, qui nessuno pensa più alle multe o ad altro, qui tutti dobbiamo pensare solo a vincere e tornare in alto».