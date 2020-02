© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Mattino apre la sezione sportiva titolando: "Napoli, gran riserva d'oro". I nobili panchinari che erano seduti al fianco di Gattuso all'inizio di Sampdoria-Napoli danno il senso di quello che è adesso la squadra azzurra: vincere rinunciando a Lozano, l'acquisto più caro della storia del Napoli, a Koulibaly, ad Allan, Mertens, Politano e così via. Da domenica ovvio che per il Napoli di Gattuso inizi una nuova era: la fase dell'emergenza infortuni (pare) essere definitivamente alla spalle. E dunque, anche alla luce del fatto che in 20 giorni si giocherà sei volte inizierà quello del turnover. Rino si affiderà alle rotazioni centrifugando il concetto stesso di titolarissimo.