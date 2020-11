Il Mattino: "Napoli, il 1° dicembre in arrivo gli stipendi di luglio, agosto e settembre"

"Napoli, il 1° dicembre in arrivo gli stipendi di luglio, agosto e settembre". Il Mattino presenta così la situazione del club partenopeo all'interno dell'edizione odierna. Ieri la squadra ha lavorato intensamente per prepararsi alla sfida con il Rijeka, ma a tenere banco in casa azzurra sono gli stipendi arretrati il cui termine ultimo per essere saldati è stato spostato all'1 dicembre, quando arriveranno quelli di settembre, luglio e agosto spalmati in maniera percentuale sulle dieci mensilità. Il club di De Laurentiis poi completerà l'intero pagamento entro il termine ultimo del 16 febbraio con i mesi di ottobre, novembre e dicembre.