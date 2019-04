© foto di www.imagephotoagency.it

"Napoli, il bomber è Koulibaly" titola Il Mattino oggi in edicola: "Tutto facile contro il Chievo (che retrocede in Serie B) doppietta del difensore, poi il colpo da fuori area di Milik. Ancelotti sperimenta il 3-4-3 in vista della partita di ritorno contro l'Arsenal: Zielinski e Fabian più le punte".