Il Mattino: "Napoli, il quadro è desolante. Squadra lenta e senza idee, momento nero"

"Napoli, il quadro è desolante. Squadra lenta e senza idee, momento nero", titola stamane Il Mattino, dopo il pareggio interno contro il Torino arrivato solo in extremis. La rete di Insigne, una magia al secondo di recupero, evita al Napoli la sconfitta contro i granata, ma resta il momento nero della squadra di Gattuso, in grande difficoltà sotto tutti i punti di vista: una squadra lenta, senza idee, priva del cambio di passo e piatta nella manovra. Un quadro desolante, con il Napoli che si è smarrito e sta pagando a caro prezzo le assenze in attacco di Osimhen e Mertens. Una squadra improvvisamente spenta che ha pagato le energie fisiche e mentali che ha speso per fronteggiare il doppio impegno campionato-Europa League. La bella notizia del punto restituito e della possibilità di giocare la sfida con la Juventus avevano ridato entusiasmo, ma non è bastato per invertire il trend negativo di questa fase.