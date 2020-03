Il Mattino: "Napoli in smart working"

"Napoli in smart working". Questo il titolo a pagina 18 che Il Mattino dedica al Napoli e all'allenamento che i giocatori stanno svolgendo dalle proprie abitazioni: "Insigne si allena nel salone: "Non ci fermiamo". E Mertens solleva una bottiglia di vino sul suo terrazzo. Gli azzurri stanno lavorando in questi giorni a casa per mantenere la condizione in vista del ritorno in campo".