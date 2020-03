Il Mattino: "Napoli-Inter è a rischio"

Domani sera dovrebbe andare in scena Napoli-Inter di Coppa Italia e l'edizione odierna de Il Mattino titola: "Napoli-Inter è a rischio". Il calcio italiano nel caos, e adesso tocca anche capire cosa accadrà domani per la gara di ritorno della semifinale di coppa Italia tra Napoli e Inter. Perché? Le ipotesi attualmente sono tre: gara rinviata, come già accaduto ieri per la sfida di stasera tra Juventus e Milan (rinviata a data da destinarsi), oppure gara che si gioca regolarmente, ma a porte chiuse, o in fine lasciare tutto invariato, con tanto di porte aperte. Il Napoli fino a ieri sera non sapeva nulla. Nessuna comunicazione da parte della Lega né tanto meno dalle autorità competenti in città.