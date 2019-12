Il Mattino: "Napoli, la Champions vale più di 100 milioni"

"Napoli, la Champions vale più di 100 milioni". Così titola a pagina 18 Il Mattino sul guadagno che ricevono i partenopei andando avanti nella competizione europea: "Per la stagione in corso e con l'arrivo agli ottavi, gli azzurri hanno già incassato 65 milioni. In caso di arrivo in finale potrebbero raggiungere la tripla cifra".