Il Mattino: "Napoli, la condanna e le accuse al veleno"

"Napoli, la condanna e le accuse al veleno" scrive Il Mattino in prima pagina quest'oggi. Il riferimento è alla sentenza della Corte Sportiva d'Appello arrivata nella serata di ieri e che ha confermato il 3-0 a tavolino per la Juve e il -1 in classifica agli azzurri: "Creato un alibi per non giocare". Il commento: "Il processo alle intenzioni che fa perdere lo sport".