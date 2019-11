Il Mattino: "Napoli, la folle rivolta"

© foto di stefano tedeschi

Nelle pagine sportive dell'edizione odierna de Il Mattino, trova spazio l'ammutinamento dei giocatori azzurri: "Napoli, la folle rivolta". La crepa è profonda, molto più di quello che Ancelotti ha voluto far credere l'altro giorno. Una spaccatura netta, con gran parte della squadra che ieri sera è tornata a casa, senza andare a Castel Volturno, così come era invece nel programma iniziale. Le voci di dentro parlano di una specie di ammutinamento, di sicuro una decisione unilaterale del gruppo che non era stata autorizzata inizialmente né dal club né da Ancelotti. La squadra sperava in un dietrofront dopo il pari in Champions ma quando ha capito che non sarebbe arrivato, avrebbe puntato i piedi.