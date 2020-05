Il Mattino: "Napoli, la ripresa degli allenamenti è appesa ai tamponi"

Il Napoli è tra le società che ancora non hanno ripreso gli allenamenti, seppur solo a livello individuale, e l'edizione de Il Mattino oggi in edicola titola in taglio alto: "Napoli, la ripresa degli allenamenti è appesa ai tamponi". Gli azzurri sono ancora in attesa degli esiti dei tamponi, e non riprenderanno a correre a Castelvolturno sino a quando non ci sarà la certezza sugli esiti, che potrebbe arrivare tra oggi e domani.