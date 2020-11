Il Mattino: "Napoli-Milan è già il primo svincolo per lo scudetto"

vedi letture

"Napoli-Milan è già il primo svincolo per lo scudetto". Questo il titolo in prima pagina dell’edizione odierna de Il Mattino. Questa sera al San Paolo il Napoli di Gennaro Gattuso ospiterà la capolista Milan per una sfida molto importante per i quartieri alti della classica, specialmente dopo il successo di ieri sera della Juventus sul Cagliari all'Allianz Stadium.