Il Mattino: "Napoli-Milik, prove d'intesa"

"Napoli-Milik, prove d'intesa", titola stamane Il Mattino. Non è solo Pantak, il procuratore di Milik, che ha compreso come non sia il caso di tirare troppo la corda. Anche il Napoli si prepara ad ammorbidire la propria posizione dando una parziale disponibilità a rinunciare a ogni ipotetica (perché al momento non c'è traccia di ricorsi) azione legale per i danni d'immagine legata all'ammutinamento dei 5 novembre. Può essere questo il punto di incontro? Vedremo. Ma è inutile andare a caccia di altri club (e ce ne sono) se prima questo nodo non viene sbrogliato. Milik ha molto da perdere: perché rischia, seriamente, di perdere l'Europeo. Ma è chiaro che va trovato in tutta fretta un gentlement agreement per definire un rapporto ormai logoro.