© foto di stefano tedeschi

Il Mattino oggi in edicola apre la sua sezione sportiva titolando: "Missione Salisburgo nel segno di Mertens". L'ingresso in campo di Mertens contro il Verona ha avuto l'effetto di un'iniezione di adrenalina per l'attacco azzurro e per il Napoli tutto. C'è poco da fare, in questo momento il belga è l'uomo più in forma di tutta la rosa a disposizione di Ancelotti. Le sue gambe sono leggere come il vento e anche i suoi pensieri viaggiano su binari dell'alta velocità per un mix che lo rende utilissimo a tutto tondo. Ecco perché ci sono ben pochi dubbi sulla presenza dal primo minuto di Mertens mercoledì sera alla Red Bull Arena. Contro il Salisburgo, squadra che corre tanto ma difende poco, serviranno le sue sgasate tra le linee per mettere subito la partita sui binari azzurri.