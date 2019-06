Il Mattino: "Napoli, mossa per Lozano"

Spazio al mercato del Napoli sulle pagine de Il Mattino di oggi. "Napoli, mossa per Lozano" titola il quotidiano, il quale parla dell'affondo dei partenopei per l'esterno offensivo messicano. La valutazione del PSV è di 40 milioni, gli olandesi non sono disposti ad abbassare il prezzo. L'alternativa è Rodrigo, pista però ancora più complessa perché il Valencia, di milioni, ne chiede ben 70. Difficile arrivare anche a James Rodriguez, mentre si segue De Paul dell'Udinese. Per il terzino piace Theo Hernandez, mentre a centrocampo restano caldi i nomi di Veretout e Almendra, ma attenzione anche alle piste Ceballos e Marcos Llorente. In uscita ci sono Diawara e Mario Rui, con Ounas che potrebbe andare al Parma.