© foto di stefano tedeschi

"Multe per 2 milioni", questo il titolo scelto da Il Mattino stamane. Parte la battaglia legale: linea dura del presidente De Laurentiis nei confronti degli azzurri che il 5 novembre negli spogliatoi del San Paolo disubbidirono alla decisione del club di andare in ritiro a Castel Volturno. La richiesta è di un taglio del 25 per cento lordo sullo stipendio mensile di tutta la squadra con punte del 50 per cento per Allan e altri calciatori ai quali vengono contestate violazioni più gravi per quanto accaduto quella sera nel post partita contro il Salisburgo (l'elenco dovrebbe comprendere Insigne e probabilmente Callejon, Mertens e Koulibaly e anche qualcun altro per un totale di sei o sette azzurri). Il totale delle sanzioni ai calciatori si aggira tra i 2 e 2,5 milioni di euro lordi.