© foto di stefano tedeschi

Il nuovo modulo scelto da mister Ancelotti esalta gli attaccanti che già a Firenze hanno trovato quattro reti, ma lascia tanti spazi dietro. Così l'edizione odierna de Il Mattino titola: "Napoli multigol. Ora l'equilibrio". Resta da migliorare la fase difensiva: con la Juventus Ancelotti potrebbe optare per uno ZIelinski più alto, in posizione di trequartista, per garantire maggiore copertura ad un centrocampo formato da Elmas ed Allan. Ancora qualche giorno di riflessione per il tecnico azzurro, poi la grande sfida.