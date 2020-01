© foto di stefano tedeschi

Parte con il Perugia l'avventura in coppa Italia per il Napoli, ottavi di finale sulla carta soft contro una squadra di B. Ma lo farà in un San Paolo semi-deserto. L'edizione odierna de Il Mattino titola: "Napoli nel deserto. Solo 10 mila tifosi". Questa la previsione per il match pomeridiano contro il Perugia, un San Paolo deserto per l'esordio in coppa Italia. Prosegue intanto la protesta dei gruppi ultrà che continueranno a non entrare allo stadio, da verificare se la situazione potrà sbloccarsi per le prossime partite.