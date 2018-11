Il Mattino: "Napoli, non ti ferma nessuno"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Napoli, non ti ferma nessuno", scrive Il Mattino nelle sue pagine interne. Genoa in vantaggio nel primo tempo con un gol di Kuamè. Gara sospesa 15 minuti per il diluvio: rimonta azzurra al rientro. Fabian Ruiz segna l'1-1 su assist di tacco di Mertens. Campo pesantissimo: a 3' dalla fine autogol di Biraschi.